حبیب الله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از ‌اجرای طرح پایش و بازرسی ضربتی مراکز فروش پرندگان زینتی و آبزیان در گرمسار خبر داد و اظهار داشت: فروش سمندر لرستانی و گونه های آبزی در خطر انقراض ممنوع است.

وی ادامه داد: در راستای حفاظت از گونه های جانورانی و جلوگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان این اقدام در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره محیط زیست گرمسار با مقابله با اشاره به اینکه مراکز فروش ماهی قرمز و آکواریم داران شهرستان تحت رصد قرار دارد، ابراز داشت: پیشگیری از قاچاق حیوانات و حفظ بهداشت عمومی شهروندان در آستانه سال نو دیگر اهداف طرح است.

دارپرنیان با اشاره به اینکه این اقدام با همکاری ادارات بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و شهرداری این شهرستان به مرحله اجرا درآمده است، تصریح کرد: بازرسان با حضور سرزده در واحدهای صنفی مربوطه موارد مذکور را تحت رصد دارند.

وی بر رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی و بهداشتی نظارت دقیق تاکید کرد و افزود: نظارت ها به منظور اقدامات پیشگیرانه در کنترل خرید و فروش غیرمجاز و حفاظت از تنوع زیستی ادامه دار است.