حوادث چهارشنبه آخر سال در مازندران ۲۶ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: با پایبندی مردم آگاه این استان به توصیه‌های ایمنی و امنیتی، حفظ احترام ایام شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان و هم‌میهنان و همچنین تدابیر مدیریتی استاندار و حضور بابصیرت مردم در میدان‌ها و خیابان‌های سراسر استان در دفاع از ایران، شب آخرین چهارشنبه سال ۱۴۰۴ در مازندران با ثبت ۲۶ مصدومیت غیرحاد به پایان رسید که در مقایسه با آمار چهارشنبه‌سوری پارسال کاهش ۹۶ درصدی مصدومان در این استان را نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبت شده در اورژانس استان از عصر دیروز تا ساعات ابتدایی بامداد امروز در مجموع ۲۶ نفر در مازندران دچار مصدومیت ناشی از حوادث چهارشنبه‌سوری شدند که ۲۰ نفر از این افراد به صورت سرپایی درمان و ۶ نفر نیز با شرایط جسمی مساعد و برای مراقبت بهتر در مراکز درمانی بستری هستند.

به گفته وی از این ۲۶ نفر، ۱۰ نفر دچار آسیب‌ جزیی و سطحی به چشم شدند، چهار نفر با بریدگی و پارگی سطح پوست خدمات دریافت کردند و ۱۲ نفر نیز سوختگی خفیف و سطحی داشتند.

وی با اشاره به آمار ۷۰۰ نفری مصدومان چهارشنبه‌سوری سال ۱۴۰۳ در مازندران و کاهش ۹۶ درصدی این آمار در شب گذشته، افزود: خوشبختانه مردم سراسر استان توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی و امنیتی را جدی گرفتند و در عین حال با رعایت حرمت ایام عزای قائد شهید امت، فرماندهان و هم‌میهنان، از برپایی آتش‌بازی‌هایی که می‌توانستند خطرساز و حادثه‌ساز باشند خودداری کردند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اتخاذ شده از سوی استاندار مازندران برای مدیریت مناسب این شب، تصریح کرد: با تدابیر و هماهنگی‌های انجام شده از سوی استاندار مازندران و همراهی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امدادی استان، تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی اندیشیده شد که نتیجه آن کاهش چشمگیر آمار مصدومان در مقایسه با سال گذشته بود.