تل آویو: حزب الله موشک های زیادی شلیک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های رژیم صهیونیستی به شلیک تعداد زیادی موشک از سوی حزب الله به اراضی اشغالی و دشواری مقابله با آنها اذعان کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه به نقل از یکی از مسوولان امنیتی این رژیم اعلام کرد که حزب الله لبنان سکوهای شلیک موشک خود را به طور گسترده ای دوباره راه اندازی کرده به شکلی که هدف قرار دادن آنها دشوار است.

مرکز رادیو و تلویزیون این رژیم نیز اعلام کرد حزب الله در عملیات موشکی روز گدشته خود بیش از ۴۰ موشک، پهپاد و خمپاره شلیک کرد.

به گزارش این رسانه عبری، رویکرد جدید حزب الله در عملیات هایش، شلیک تعداد زیادی موشک برای تحت فشار گذاشتن جبهه داخلی در اراضی اشغالی است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که حزب الله هر چند روز برای تضعیف جبهه داخلی، تعداد زیادی موشک شلیک می کند.

ارتش اشغالگر صهیونیستی در ادامه تاکید کرد، حزب الله لبنان در شمال رودخانه لیطانی هزاران موشک دارد اما برد آنها محدود است.