به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیست به نقل از یکی از مسئولان امنیتی این رژیم اعلام کرد که حزب الله لبنان قدرت موشکی خود را از طریق بازسازی سکوهای شلیک مجددا به دست آورده و هدف قرار دادن این سکوها و موشک ها سخت است.

نهاد رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد، حزب الله در عملیات موشکی روز گدشته خود از بیش از ۴۰ موشک، پهپاد و خمپاره استفاده کرده است. راهبرد جدید حزب الله شلیک تعداد زیادی موشک برای تحت فشار گذاشتن جبهه داخلی در اراضی اشغالی است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی طی یک سال گذشته همواره از نابودی قدرت موشکی و به صورت کلی نظامی حزب الله دَم می زد.