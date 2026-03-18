  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند؛ راهبرد جدید حزب‌الله علیه تل‌آویو

محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم در مقابله با موشک های حزب الله اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیست به نقل از یکی از مسئولان امنیتی این رژیم اعلام کرد که حزب الله لبنان قدرت موشکی خود را از طریق بازسازی سکوهای شلیک مجددا به دست آورده و هدف قرار دادن این سکوها و موشک ها سخت است.

نهاد رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد، حزب الله در عملیات موشکی روز گدشته خود از بیش از ۴۰ موشک، پهپاد و خمپاره استفاده کرده است. راهبرد جدید حزب الله شلیک تعداد زیادی موشک برای تحت فشار گذاشتن جبهه داخلی در اراضی اشغالی است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی طی یک سال گذشته همواره از نابودی قدرت موشکی و به صورت کلی نظامی حزب الله دَم می زد.

کد خبر 6778024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها