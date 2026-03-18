شهادت خبرنگار المنار در حمله اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به آپارتمانی مسکونی در منطقه زقاق البلاط بیروت، محمد شری، خبرنگار این شبکه به همراه همسرش به شهادت رسیدند.

در این بیانیه آمده است: دست خائنانه رژیم صهیونیستی غیرنظامیان بی‌گناه را در خانه‌ها و آپارتمان‌هایشان هدف قرار داده است. شری دهه‌ها از مسیر شغلی رسانه‌ای مبارز، ملی‌گرای انقلابی و انسانی هدفمند خود را سپری کرد و با سلاح کلام در راه دفاع از حق، هر بهایی را می‌پرداخت.

طبق این بیانیه، شری که مجری برنامه‌های سیاسی بود، به مدت ۱۰ سال مدیر برنامه‌های سیاسی المنار و عضو هیات مدیره آن بود.

در این بیانیه همچنین اعلام شده است که شری در روزهای پایانی عمر خود، با وجود بیماری، از حضور فکری در عرصه رسانه غافل نبود.

المنار اعلام کرد: شری که در حال بهبودی از یک عمل جراحی بود، در حملات صبحگاهی رژیم صهیونیستی به بیروت، به همراه همسر فداکارش به شهادت رسید. فرزندان و نوه‌های وی نیز در این حمله مجروح شده‌اند.