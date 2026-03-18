۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۰۸

حمله یکباره ۵۰ موشک در یک موج موشکی از لبنان به سرزمین های اشغالی

رسانه های صهیونیستی از حمله موشکی گسترده از لبنان به سرزمین های اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که تنها موج موشکی جدید از لبنان به اسرائیل، ۵۰ موشک به مناطق "کرمئیل و الجلیل الاعلی شلیک شده است.

شبکه کان رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد که حزب الله در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از مرز لبنان، شمال اسرائیل را هدف حمله موشکی قرار داده است.

حزب الله همچنین در بیانیه ای اعلام کرد که یک تانک مرکاوا و یک بولدوزر دی-۹ متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.

این گروه همچنین از حمله به تجمع نظامیان دشمن در شرق زندان الخیام در موج عملیات خیبر ۱ و نیز پایگاه کنترل میرون و و مدیریت عملیات هوایی در همین موج خبر داد.

این گروه همچنین اعلام کرد که در چارچوب عملیات خیبر ۱، حملات گسترده موشکی به ۱۱ شهرک نشین غیر قانونی اسرائیلی انجام داده است.

