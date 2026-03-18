پخش نوای اتحاد و معنویت در لحظه تحویل سال از رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی پیرامون برنامه‌های سال تحویل و نوروز گفت: در چنین روزهایی که حمله ددمنشانه آمریکا و فرزند نامشروعش رژیم صهیونی، منجر به شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان و سربازان وطن و صدها تن از مردم بی‌دفاع ایران عزیز از جمله کودکان و نوجوانان پاک‌دل این سرزمین شد، باید رادیو، صدای روشن حقیقت و امید مردم باشد. از این رو برنامه‌های معاونت صدا پیرامون سال تحویل و نوروز متناسب با این ایام روانه آنتن خواهد شد.

وی ادامه داد: البته با شروع جنگ رمضان همکاران پر تلاش معاونت صدا، شبانه‌روز در میدان روایت هستند تا هم روایت اول خبری را برای مردم داشته باشند و هم اینکه مفاهیم وحدت و انسجام ملی ترویج پیدا کند. بنابراین از سپیده‌دمان آخرین روز سال، شبکه‌های مختلف رادیویی با برنامه‌هایی متناسب با این ایام، مخاطبان را به ضیافت همدلی، وحدت و اتحاد فرا می‌خوانند و رادیو، صدای حقیقت، مقاومت و همبستگی خواهد بود.

پهلوانیان ادامه داد: دعای تحویل سال، با صوت آسمانی قاریان و مناجات‌خوانان همراه می شود. یکی از ویژگی‌های برنامه‌های سال تحویل، هم‌نوایی بهار و قرآن است. برخی برنامه‌ها با حضور خدام امام رضا (ع)، لحظه‌ای متفاوت و روحانی را برای شنوندگان رادیو فراهم می‌کند. دعوت از کارشناسان مذهبی و پرداخت به آداب و رسوم نوروز از دیگر بخش‌های برنامه رادیوها خواهد بود.

پهلوانیان تصریح کرد: همچنین تعدادی از برنامه‌های شبکه به صورت میدانی از اماکن متبرکه روی آنتن می‌رود و بخشی از برنامه‌ها از آنجا پخش می‌شود. علاوه بر آن نیز میزبان خانواده شهدای مدافع حرم هستیم.

معاون صدا در پایان عنوان کرد: برنامه‌های رادیو داستان دگرگونی و تحول در زندگی افراد را از زبان چهره‌های مشهور در حوزه مداحی و ... روایت می‌کند.