۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

پیام رئیس رسانه ملی به مناسبت سالروز تأسیس رادیو در ایران

رئیس رسانه ملی با صدور پیامی به احمد پهلوانیان معاون صدا و تبریک روز رادیو از زحمات عوامل و گویندگان رادیو قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، پیمان جبلی رئیس رسانه ملی با صدور پیامی به احمد پهلوانیان معاون صدا، سالروز تأسیس رادیو را به همکاران صدای جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام جبلی به این شرح است:

«برادر عزیز جناب آقای دکتر پهلوانیان

معاون محترم صدا

روز رادیو را به تک تک همکاران سخت کوش و عزیزم در صدای جمهوری اسلامی تبریک عرض می‌کنم. این روزها که شاهد رشادت ها و حماسه آفرینی‌های رزمندگان دلیر ایران اسلامی در جنگ با دشمن یاغی و ایستادگی تاریخی و قهرمانانه مردم سرافرازمان در برابر تجاوز و جنایت ظالمان آمریکایی صهیونی بودیم و هستیم وظیفه خود می‌دانم از زحمات و مجاهدت‌های نادیده همکاران صف و ستاد رادیو و همه عوامل آن از دبیران و سردبیران و تهیه‌کنندگان و گویندگان و مجریان و صدابرداران و مدیران و مهندسان و... صمیمانه تشکر و قدردانی کرده و برای همه آرزوی سلامتی و صحت و توفیقات روز افزون طلب کنم.»

کد مطلب 6810652
عطیه موذن

