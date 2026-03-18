به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدصادق احمدی‌نیک اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و وضعیت کنونی در سطح شهرها و اهمیت حضور گسترده مردم در تجمعات خیابانی، تصمیم گرفتیم امسال مراسم تحویل سال که هر سال با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در گلزارشهدای بهشت‌رضا(ع) برگزار می‌شد و یکی از معنوی‌ترین برنامه‌های سال نو به شمار می‌رفت، برگزار نشود تا همبستگی اجتماعی که این روزها در سطح خیابان‌های شهر مشاهده می‌شود، همچنان حفظ شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری مشهد با اشاره به برگزاری مراسم غبارروبی مزار شهدا در روز اول فروردین عنوان کرد: باوجود این تصمیم، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا طبق سنت هر سال برگزار می‌شود و در صبح روز یکم فروردین‌ماه، در آرامستان بهشت‌رضا(ع) و با حضور مسئولان شهری، مدیران دستگاه‌های اجرایی، خانواده شهدا و جمعی از ایثارگران انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: گلزارشهدای بهشت‌رضا(ع) نماد ایثار، مقاومت و هویت معنوی مردم مشهد بوده و برپایی آیین غبارروبی فرصتی است تا یک بار دیگر با ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت پیوندی عمیق پیدا کنیم.

احمدی‌نیک درخصوص برگزاری نماز عیدفطر در بهشت‌رضا(ع) نیز تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است نماز عید فطر در روز اول فروردین ساعت ۷:۳۰ صبح در حسینیه شهید سلیمانی آرامستان بهشت‌رضا(ع) برگزار شود.