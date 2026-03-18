توزیع ۱۷۰ هزار بسته پذیرایی میان نمازگزاران عید سعید فطر در حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای میزبانی از زائران و مجاوران در آیین باشکوه نماز عید سعید فطر، اظهار کرد: هم زمان با برگزاری این مراسم عبادی، ۱۷۰ هزار بسته پذیرایی برای توزیع میان نمازگزاران در حرم مطهر رضوی، آماده شده است.
وی، افزود: این بستههای پذیرایی به همت ۷۰۰ نفر از نیروهای افتخاری خواهر و برادر مواکب سراسر کشور زیر نظر اداره چایخانه و مواکب حرم مطهر رضوی، بستهبندی شده است.
معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی، ادامه داد: توزیع این بستهها به صورت هم زمان توسط حدود ۵ هزار نفر از خادمیاران بخشهای مختلف بین نمازگزاران عید سعید فطر، انجام میشود.
شبان، خاطر نشان کرد: این بستههای پذیرایی در کلیه اماکن متبرکه رضوی شامل صحنها، رواقها و بستهایی که برای استقرار نمازگزاران پیشبینی و مفروش شده است، میان زائران و مجاوران توزیع خواهد شد.
