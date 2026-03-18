۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

توزیع ۱۷۰ هزار بسته پذیرایی میان نمازگزاران عید سعید فطر در حرم رضوی

مشهد- معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی، از توزیع ۱۷۰ هزار بسته پذیرایی، میان نمازگزاران عید سعید فطر در اماکن متبرکه رضوی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای میزبانی از زائران و مجاوران در آیین باشکوه نماز عید سعید فطر، اظهار کرد: هم زمان با برگزاری این مراسم عبادی، ۱۷۰ هزار بسته پذیرایی برای توزیع میان نمازگزاران در حرم مطهر رضوی، آماده شده است.

وی، افزود: این بسته‌های پذیرایی به همت ۷۰۰ نفر از نیروهای افتخاری خواهر و برادر مواکب سراسر کشور زیر نظر اداره چایخانه و مواکب حرم مطهر رضوی، بسته‌بندی شده است.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی، ادامه داد: توزیع این بسته‌ها به صورت هم زمان توسط حدود ۵ هزار نفر از خادمیاران بخش‌های مختلف بین نمازگزاران عید سعید فطر، انجام می‌شود.

شبان، خاطر نشان کرد: این بسته‌های پذیرایی در کلیه اماکن متبرکه رضوی شامل صحن‌ها، رواق‌ها و بست‌هایی که برای استقرار نمازگزاران پیش‌بینی و مفروش شده است، میان زائران و مجاوران توزیع خواهد شد.

