جهانساز: ۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد

حبیب جهانساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت کامل مطالبات چایکاران اظهار کرد: ۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از سهم دولت چایکاران دریافت و به حساب آنان واریز شده است که با این پرداخت ۱۰۰ درصد سهمشان پرداخت شده است

وی گفت: با این روند سهم کارخانجات به طور کامل پرداخت شده است فقط چند کارخانه، مطالبه جزئی تا سقف ۳ میلیارد تومانی دارند که طی همین ایام واریز خواهد شد.

رییس سازمان چای کشور تصریح کرد: میزان برگ سبز خریداری شده به میزان ۲ هزار و ۸۲ میلیارد تومان از ابتدای فصل برداشت تا پایان بهره‌برداری به ۹۷ هزار و ۵۵۵ تن می‌رسد که از این میزان ۵۱ درصد درجه یک، ۴۸ درصد درجه دو بوده است.

جهانساز از برنامه‌ریزی و احصاء برای ورود به فصل جدید خبر داد و افزود: از چایکاران انتظار داریم که ورود و برداشت به موقع داشته باشند زیرا ورود به موقع به باغات سبب برداشت برگ درجه یک خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر شخم مزارع چای توسط کشاورزان بیان کرد: شخم‌زنی تاثیر زیادی در افزایش تولید در واحد سطح دارد و بخش زیادی از هزینه‌ها را جبران می‌کند لذا باید در اولویت قرار بگیرد.

رییس سازمان چای کشور تصریح کرد: علاوه بر به‌زراعی، اقدام به توسعه، مکانیزاسیون، بهسازی کارخانجات نموده‌ایم و تاکنون ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل بانک‌ها در این خصوص پرداخت شده است.

جهانساز اضافه کرد: در این تسهیلات سهم چایکاران ۴ درصد و کارخانجات ۱۵ درصد است و با مجموع سرمایه در گردش ۶ درصدی نیز این تسهیلات بالغ بر ۲۰۶ میلیارد بوده است.

وی به پرداخت ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای سال تاکنون به چایکاران اشاره کرد و گفت: تسهیلات برای کارگزاران کود علی‌رغم شرایط سخت به موقع در اختیار کشاورزان قرار گرفته است زیرا نقدینگی کارگزاران برای تامین و دسترسی آسان به کود برای چایکاران فراهم شده است.

رییس سازمان چای کشور تصریح کرد: میزان بیمه نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است و غرامت بیمه سال گذشته نیز برای چایکاران پرداخت شده است اما نیازمند توجه و همت کافی کشاورزان برای بیمه نمودن باغات هستیم.

جهانساز از صادرات ۱۲ هزار تنی چای در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: این صادرات به ۲۷ کشور بوده است که ترکیه، هند، روسیه و آذربایجان جزو اولویت‌ها است و تاکنون ۲۰ میلیون دلار ارزآوری داشته است.