  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

اعضای هیئت والیبال سیرجان به پویش ملی «ایران من، هلال احمر» پیوستند

کرمان- رئیس هیئت والیبال سیرجان گفت: هیئت والیبال سیرجان و چند نفر از اعضای تیم فولاد سیرجان با پوشیدن لباس هلال احمر به پویش ملی ایران من جمعیت هلال احمر پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای جنگ مردم ایران به روش‌های مختلف سعی کردند همدلی خود را با یکدیگر نشان دهند، در این راستا باشگاه‌های ورزشی و ورزشکاران نیز با انجام کارهای فرهنگی و اقدامات دیگر همدلی خود را در میدان برای همدلی ملت ایران نشان دادند.

یکی از این اقدامات پیوستن اعضای هیئت والیبال سیرجان و تیم والیبال سیرجان به پویش ملی ایران من، هلال احمر بوده است.

ریئس هیئت والیبال سیرجان در این رابطه اعلام کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور ضرورت دانستیم که جامعه ورزش و خصوصا اعضای هیئت والیبال شهرستان سیرجان به همراه تنی چند از بازیکنان تیم والیبال فولاد سیرجان به پویش ملی ایران من، جمعیت هلال احمر بپیوندیم.

محمدرضا شریف‌پور، افزود: این افراد با حضور در هلال احمر سیرجان به عضویت گروه داوطلبین جمعیت هلال احمر سیرجان در آمدند و با پوشیدن لباس هلال احمر، همراهی خود را در روزهای جنگ با ملت ایران نشان دادند.

کد خبر 6778211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها