به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر از خدمات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، عام المنفعه و بشردوستانه اعضای جوانان هلال احمر در سراسر استان کرمان به صورت چهره به چهره و در فضای مجازی از روزهای آغازین جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکایی صهیونیستی علیه ایران تا کنون بهره مند شدند.

وی با اشاره به همکاری و مشارکت روزانه بیش از ١٢٠٠ عضو جوان در ایام مذکور افزود: خدمات ارائه شده در حوزه دادرس پیشرفته، سحر، سحاب، پیشگامان پیشرفت و عدالت، موکب حضرت علی اکبر و تولید محتواهای آموزشی رهیار در فضای مجازی صورت گرفته است.

فلاح، خاطرنشان کرد: این روزها اعضای سازمان جوانان با حضور میان امدادگران، کودکان و سایر اقشار، با ارائه‌ راهنمایی‌ها و مشاوره‌های امدادی و روان‌شناسی، و آموزش مباحث ایمنی و امدادی، در کنار مردم برای ارتقای آمادگی و امید فعالیت می‌کنند.