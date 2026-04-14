حضور ۴ بانوی کرمانی در اردوی تیم ملی والیبال نشسته زنان

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین مرحله اردوی آمادگی تیم‌ملی والیبال‌ نشسته زنان برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از بیست و پنجم فروردین تا سوم اردیبهشت‌ماه به میزبانی شهر مشهد در استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

این اردو با حضور ۳ ورزشکار و یک مربی کرمانی در مشهد پیگیری می‌شود که بتول خلیل‌زاده، فاطمه عباسی، رقیه شمس‌الدین‌ سعید ورزشکاران کرمانی هستند که در کنار سایر ملی‌پوشان زیر نظر مریم ایرانمنش مربی کرمانی تیم ملی تمرین می‌کنند.

زهرا منیدری، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی(خراسان رضوی)، زهرا نجاتی (همدان)، فرزانه حیدری، سکینه قریشی(هرمزگان)، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست (گیلان)، زینب ملکی (اصفهان)، بتول خلیل‌زاده، فاطمه عباسی، رقیه شمس‌الدین‌سعید( کرمان)، مریم کلهر (لرستان) و مریم ناظری (مازندران) ملی‌پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین می‌پردازند.

کادر فنی تیم ملی شامل مشاور فنی: هادی رضایی (خراسان‌رضوی)، مربیان: مریم ایرانمنش (کرمان)، بتول مهران‌پور (هرمزگان)، مربی مدعو: آزده علاء الدینی (مازندران)، روانشناس: فرزانه رضایی، سرپرست: رویا سرابی (خراسان رضوی) و مربی فرهنگی: مریم تشکینی (قم) می باشند.