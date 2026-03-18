مدیرکل بنیاد شهید البرز: شهدا ثمره تربیت صحیح هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر حسین دانش کهن روز چهار شنبه در دیدار با شماری از خانواده های شهدای حملات آمریکایی - صهیونی افزود: فقدان این عزیزان، داغی جانسوز است، اما خوشا به حال شهید که با اعمال نیک خود، مورد لطف الهی قرار گرفته و اکنون در بهترین جایگاه، بهشت، از جانب خداوند روزی می‌گیرد.

وی ادامه داد: شهادت، هبه‌ای الهی است و نصیب هر کسی نمی‌شود، این شهدا ویژگی‌های خاصی داشتند که باعث شد خدا آن‌ها را برگزیند.

دانش کهن گفت: همچنین، خوشا به حال شما خانواده‌های شهدا که به پاس این فداکاری، خود نیز مورد لطف الهی قرار گرفته‌اید و در روز قیامت، شهیدتان شفیع شما خواهد بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به نقش خون شهدا در بیداری آحاد مردم، گفت: خون پاک شهدا امروز نیز ترس را به دل دشمنان انداخته و با برکت این خون‌ها، دل‌ها زنده شده و مردم با یکدلی و اتحاد در خیابان‌ها حضور یافته و نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام کرده‌اند.

وی افزود: امیدواریم سرنوشت ما نیز مانند سرنوشت شهدای شما باشد و با شهادت، از این دنیا پرواز کنیم.