رحمت حیدری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار سلیمانی فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین کشور، با اشاره به خدمت رسانی در ایام نوروز و در شرایط جنگی و حضور مسافران، اظهار کرد: تمام تلاش ما بر این است که با وجود شرایط خاص، نوروزی امن، آرام و خاطره‌انگیز برای مسافران و مردم عزیز آستانه اشرفیه فراهم کنیم.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه اسکان مسافران در اولویت قرار دارد، گفت: ۷ مدرسه با ظرفیت مناسب برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است که از این تعداد، ۴ مدرسه برای همکاران فرهنگی و ۲۲ کلاس برای سایر مسافران اختصاص یافته است. همچنین، ۳ مدرسه دیگر و ۳ سالن ورزشی برای اسکان اضطراری در صورت نیاز آماده هستند.

وی در راستای بهره مندی از فضای معنوی این شهراز اجرای طرح «آرامش بهاری» در حرم مطهر گفت و تصریح کرد:خیمه معرفت با غرفه‌های صنایع دستی، محصولات سنتی، غرفه کودکان و اهدای جوایز، فضایی شاد و خاطره‌انگیز را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند.

حیدری نژاد از برپایی نمایشگاه های مختلف در سطح شهر گفت و اظهار کرد:نمایشگاه‌های فرهنگی در نقاط مختلف شهر نیز برای آشنایی با فرهنگ ، هنر و جاذبه های مختلف این شهر در نظر گرفته شده است.

فرماندار آستانه اشرفیه با تاکید بر اهمیت زیباسازی شهر،افزود: شهرداری، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در حال زیباسازی میادین و معابر هستند و بازدید از نمازخانه‌ها، کارگاه‌های صنایع دستی و نصب بنرهای تبلیغاتی نیز به تسهیل سفر مسافران کمک می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت تلاش بی‌وقفه تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات بی‌نقص در تامین نیازهای اساسی مردم و مسافران، گفت: نظارت مستمر بر بازار، تامین سوخت، کشیک شعبات بانک‌ها و تامین مواد غذایی ضروری است