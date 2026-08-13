https://mehrnews.com/x3cNsP ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6915948 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ رجز خوانی مداح گیلانی در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - در این فیلم، رجز خوانی سجاد قاسمی مداح گیلانی در اجتماع مردم آستانه اشرفیه را مشاهده می کنید. دریافت 26 MB فیلم کد مطلب 6915948 کپی شد مطالب مرتبط حیدری نژاد: آستانه اشرفیه برای خدماترسانی به مسافران نوروزی آماده است میزان خسارت حمله تروریستی آستانه اشرفیه در حال بررسی است عملکرد سازمان محیط زیست کشور در بندر کیاشهر ناراضی کننده است برچسبها آستانه اشرفیه اجتماع مردمی حماسه حضور
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