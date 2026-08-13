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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸

رجز خوانی مداح گیلانی در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه

رجز خوانی مداح گیلانی در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه - در این فیلم، رجز خوانی سجاد قاسمی مداح گیلانی در اجتماع مردم آستانه اشرفیه را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6915948

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