رجز خوانی مداح گیلانی در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه - در این فیلم، رجز خوانی سجاد قاسمی مداح گیلانی در اجتماع مردم آستانه اشرفیه را مشاهده می کنید.