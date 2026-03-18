۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹

دختر تبریزی که به ترامپ «نه» گفت؛ محدثه زلفی به ایران بازگشت

تبریز- بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان ایران، در واکنش به حواشی اخیر گفت: پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی مطرح شد اما او تصمیم گرفت به وطن بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، محدثه زلفی شامگاه چهارشنبه در بدو ورود به تبریز درباره اظهارات و شایعات منتشرشده گفت: پیشنهادات مختلف به ورزشکاران در خارج از کشور داده شد، هرچند پیشنهادهای وسوسه‌برانگیزی مطرح می‌کردند، اما خوشحالم که تصمیم درست را انتخاب کردم و به وطنم بازگشتم.

مادر محدثه نیز در حمایت از دخترش اعلام کرد: فرزندان ما وطن‌فروش نیستند.

او هشدار داد که دشمنان کشور بدانند جوانان این سرزمین سرمایه‌اند و وطن خود را با هیچ چیزی معامله نمی‌کنند.

زلفی و خانواده‌اش با تأکید بر بازگشت به ایران، بر حفظ هویت و تعلق به میهن تأکید کردند.

کد خبر 6778338

