به گزارش خبرگزاری مهر، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در بیانیه‌ای ضمن تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، بر همراهی جامعه علمی حوزه سلامت با مردم در روزهای دشوار اخیر تأکید کردند.

در این بیانیه همچنین با اعلام بیعت با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبریک انتخاب شایسته ایشان از سوی مجلس خبرگان، بر نقش دانشگاهیان در تکیه بر دانش بومی، خرد جمعی و پژوهش‌های مسئله‌محور برای کمک به کشور، پاسداشت راه شهدا، آرامش‌بخشی به آسیب‌دیدگان و تلاش علمی برای کاهش آلام مردم و حل مشکلات جامعه تأکید شده است.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ایام شهادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و شب‌های قدر، یاد و نام تمامی فرزندان این مرز و بوم که در روزهای اخیر، جان و هستی خود را برای حفظ امنیت، عزت و استقلال این ملک و آئین در طبق اخلاص قرار دادند، گرامی می‌داریم؛ دانش‌آموزان و کودکان معصوم، زنان و مادران مظلوم، شهروندان غیرنظامی و رزمندگان غیوری که در دفاع از این خاک و دین جان باخته و به مقام رفیع شهادت نائل گردیدند.

ما روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، در این ماه میهمانی الهی و ایام سوگواری علوی، شهادت رهبر فرهیخته انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای را به ملت شریف ایران تسلیت می‌گوییم. انشاءالله، یاد و راه آن پیر فرزانه، در استمرار مکتب حضرت روح‌الله، همواره چراغ راه این ملت خواهد بود.

اکنون و در این برهه حساس تهاجم ناجوانمردانه فرعونیان و یزدیان زمانه به ایران عزیز، با تقدیر از اقدام سریع، آرامش‌بخش و منطبق بر قانون اساسی کشور توسط مجلس محترم خبرگان در انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته برای ایشان سلامتی و توفیق روزافزون در خدمت به ایران عزیز مسئلت می‌نماییم.

جامعه علمی کشور بر این باور است که در شرایط خطیر کنونی، حفظ وحدت ملی و پاسداری از تمامیت ارضی ایران، والاترین وظیفه همگانی است. دانشگاهیان همواره کوشیده‌اند با تکیه بر خرد جمعی، دانش بومی و پژوهش‌های مسئله‌محور، در کنار مرزداران و مدافعان وطن، نقش خود را در اعتلای نام ایران اسلامی ایفا کنند.

در این شب‌های نورانی، از همه هم‌میهنان دعوت می‌کنیم:

مراقب زبان و قلم خود باشیم و از گفتارهایی که دل‌ها را از هم دور کرده، دشمنان ملت را امیدوار می‌کند، بپرهیزیم.

یاد و مسیر نورانی شهدا را گرامی بداریم و آرامش‌بخش همه داغدیدگان و آسیب‌دیدگان تجاوز آمریکا و اسرائیل باشیم و به سهم خود با حضور اجتماعی آگاهانه و ایثارگرانه در استقرار امنیت و نظم عمومی مشارکت ورزیم.

در آستانه سال نو، پیوندهای ملی را مستحکم‌تر کنیم و بر تحکیم وفاق با همه ایرانیان که دل در عزت و استقلال این مرز و بوم دارند، مبادرت بورزیم تا سهم خود در ارتقاء سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را ایفا نمائیم.

ما اعضای جامعه دانشگاهی، با التزام عملی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیعت با رهبر فرزانه انقلاب، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری علمی و پژوهشی در جهت کاهش آلام مردم، رفع مشکلات کشور و اعتلای نام ایران عزیز اعلام می‌داریم.

از خداوند متعال برای همه مردم ایران، آرامش، سلامت و روزگاری پر از مهربانی مسئلت می‌نماییم.

اسامی نهایی تایید کنندگان بیعت

- دکتر رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران*

- دکتر نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران*

_ دکتر سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز*

_ دکتر قیداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی*

_ دکتر شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان*

- دکتر احمدرضا جودتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز*

- دکترحاتم بوستانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز

- دکتر دکتر محمد صادق رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران*

- دکتر محمود شبستری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد*

- دکتر مرتضی هاشمیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان*

- دکتر شهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز*

- دکتر جواد نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکزی*

- دکتر محمدامین ولیزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه*

- دکتر محمد تقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان*

- دکتر بهروز کارخانه ای رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان*

_ دکتر قافله باشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین*

- دکتر علی رشیدپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان*

- دکتر بهزاد داورنیا رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل*

- دکترعلی صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد*

- دکتر عباس قیصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام*

- دکتر سید علی حسینی دانشگاه علوم توانبخشی*

- دکتر سعید سرداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان*

- دکتر حسین شهدادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل*

- دکتر رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

- دکتر محمد حسن محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان*

- دکتر محمود نوری شادکام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد*

- دکتر شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان*

- دکتر سید احمد هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی*

- دکتر علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم*

- خانم دکتر شعله شاه غیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان*

- خانم دکتر رقیه پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج*

_ خانم دکتر غزاله دوست پرست رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور*

- دکتر محسن ابراهیم زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان*

دکتر عبدالجواد خواجوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد*

دکتر حسین حکیم الهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم*

_ دکتر محمدرضا دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان*

_ دکتر ابراهیم کوچکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

- دکتر امامیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود*

_ دکتر معصومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ساوه*

_ دکتر خیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی خمین*

- دکتر رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار*

- دکتر محمود گنجی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند*

- دکتر اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر*

- دکتر علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه*

- دکتر علی اصغر خیرخواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت*

-دکتر پزشکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا*

دکتر سجاد رحیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه*

- دکتر جلال الدین امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان*

- دکتر قربانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل*