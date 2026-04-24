۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان امور دانشجویان و دانشگاه مازندران امضا شد

سازمان امور دانشجویان و دانشگاه مازندران با هدف توسعه ورزش قهرمانی و همگانی دانشجویان، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی را به منظور راه‌اندازی مرکز تیم‌های ملی دانشگاهی شمال کشور به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی، خوابگاهی و رفاهی دانشگاه مازندران و ایجاد بستری برای همکاری‌های مشترک در زمینه برگزاری اردوهای تمرینی، مسابقات، رویدادهای ورزشی و توسعه فعالیت‌های تربیت‌بدنی دانشجویان منعقد گردید.

این سند همکاری توسط دکتر سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه مازندران، امضا شد و گامی مهم در جهت میزبانی شایسته دانشگاه مازندران از رویدادهای داخلی و بین‌المللی ورزش دانشگاهی ارزیابی می‌شود.

از اهداف کلیدی این تفاهم‌نامه می‌توان به ارتقاء سطح آمادگی جسمانی، روحی و روانی ورزشکاران دانشگاهی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود دانشگاهی برای پیشبرد اهداف ورزشی، برگزاری مستمر اردوهای آموزشی، تمرینی و مسابقات در سطوح مختلف، تقویت هم‌افزایی و تعامل سازنده میان نهادهای کلان دانشگاهی و سازمان متولی امور دانشجویان، فراهم آوردن بستری مناسب برای مشارکت فعال دانشجویان در برنامه‌های ورزشی اشاره کرد.

این تفاهم‌نامه به مدت سه سال اعتبار خواهد داشت و با تشکیل کمیته مشترک اجرایی، روند پیشرفت همکاری‌ها رصد خواهد شد تا گامی مؤثر در اعتلای جایگاه ورزش کشور در سطح دانشگاه‌ها برداشته شود.

