برقراری ۷۶ تماس با آتش نشانی سمنان؛ آمار حوادث حریق کاهش داشت

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شب گذشته همزمان با مراسم چهارشنبه سوری و هجدهمین روز از جنگ رمضان نیروهای آتش نشانی در آمادگی کامل قرار گرفتند، ابراز داشت: پنج ایستگاه عملیاتی سطح شب برای اطفا حریق مهیا شدند.

وی ادامه داد: از ابتدای ساعات کاری تا نیمه شب در مجموع ۷۶ تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی برقرار شد که خوشبختانه هیچ کدام از این موارد موارد جدی نبودند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه آمار مدت مشابه سال گذشته ۴۴۸ تماس بوده است، ابراز داشت: مقایسه این آمار حاکی از کاهش آمار و مراعات شرایط جنگی و حاکم در کشور از سوی مردم است.

صباغی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی های گسترده و افزایش آگاهی رسانی باعث عبور از چهارشنبه سوری بدون مصدومیت و حادثه شده است، تصریح کرد: این موضوع در شرایط جنگی نشانه درک والای شهروندان در شرایط سخت و بحرانی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه چهارشنبه آخر سال در فضای آرام و ایمن در سمنان گذشت که این موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی و بلوغ فرهنگی شهروندان را نشان می دهد.