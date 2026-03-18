به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رییس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان در پیامی به مناسبت شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همراهان و سردار سرلشکر غلام رضا سلیمانی و دیگر شهدای این کشور، با توجه به شناختی که از دکتر لاریجانی حداقل از زمان تصدی مسئولیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا لحظه شهادت ایشان داشته، حضور او در مناصب مختلف نظام جمهوری اسلامی به ویژه در کسوت دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران، بسیار کارآ و اثرگذار خواند و تاکید کرد: «فقدان یک چنین سیاستمدار انقلابی و باتدبیر، قطعا برای جبهه حق هزینه زا خواهد بود، اما خون به ناحق ریخته و مظلومانه ایشان که ممزوج با فرزند فاضلش شد، حیات تازه ای به حرکت رو به جلو و مقاوم ملت قهرمان ایران و در کل، جبهه حق خواهد داد».

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

پس از شهادت قاید امت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای"قدس الله نفسه الزکیه"، که حقیقتا جان ما بود و جان دادن خودرا به نظاره نشستیم، شهادت دکتر علی لاریجانی در عمق وجود ما تاثیر کرد و تکان مان داد و محزون مان کرد و باعث شد سرشک غم بریزیم و زانوی سوگواری در بغل بگیریم و به روح پر فتوحش از ته دل دعا کنیم.

او امین انقلاب و امام شهید بود، او دانشمند فرهیخته، فیلسوف متبحر، مجاهد نستوه عرصه تفکر و تبیین، استاد کلام و عملیات روانی در مقابله با تهدیدات دشمن، مغز متفکر انقلاب و ... بود.

با توجه به شناختی که از ایشان حداقل از زمان تصدی مسئولیت این شهید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا لحظه به شهادت رسیدن ایشان، داشتم، حضور او در مناصب مختلف نظام به ویژه در کسوت دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران، بسیار کارآ و اثر گذار بود.

فقدان یک چنین سیاستمدار انقلابی و باتدبیر، قطعا برای جبهه حق هزینه زا خواهد بود، اما خون به ناحق ریخته و مظلومانه ایشان که ممزوج بافرزند فاضلش شد، حیات تازه ای به حرکت رو به جلو و مقاوم ملت قهرمان ایران و در کل، جبهه حق خواهد داد.

در حالی که خود بابت خون های به ناحق ریخته شده هموطنانم توسط تجاوزهای تروریستی مکرر رژیم فاسد و نابکار پاکستان علیه کشورم و زخمی شدن صدهاتن دیگر و تخریب وسیع و گسترده زیرساخت‌های سرزمین مان ناراحت و اندوهناکیم، از صمیم قلب شهادت دکتر علی لاریجانی، معاون، فرزند و محافظین ایشان و دیگر شهدای جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه شهادت سردار سرلشکر غلام رضا سلیمانی و شهدای ناوشکن دنا را به محضر مولا و مقتدای ما حضرت امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب برحق ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای"حفظه الله تعالی"، دولت و ملت بزرگ و شریف ایران، به ویژه خانواده های داغدار شهدا تبریک و تسلیت می گویم و از خدای متعال درخواست اقتدار بیش از پیش جبهه حق با محوریت ایرانیان مبارز و مجاهد و شکست و نابودی دشمنان دین و انسانیت در راس، رژیم‌های مفسد و جنایت کار امریکا و اسرائیل را دارم.

سیدعیسی حسینی مزاری

رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان

و خبرگزاری صدای افغان(آوا)

۲۷ حوت/اسفند ۱۴۰۴ شمسی