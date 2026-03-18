۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

آتش در پالایشگاه های پارس جنوبی مهار شد

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران از مهار شدن آتش در پالایشگاه های پارس جنوبی خبر داد و تأکید کرد: در ارسال گاز هیچ محدودیتی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جولایی مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در گفتگویی تلویزیونی در رابطه با سلامت مهندسین شاغل در عسلویه و میزان خسارت به تأسیسات در حمله امروز آمریکا و اسرائیل اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴ عصر به دلیل حمله دشمن خبیث به تاسیسات گازی ما در جنوب، بخشی از واحدهای پالایشی ما دچار آسیب شد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه همگی همکاران ما در سلامت کامل هستند و به هیچ عنوان تلفات انسانی نداشتیم.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران با حضور کامل در منطقه، مشغول عادی سازی شرایط هستند.

جولایی اضافه کرد: خدا را شکر، تولید در شرایط ایمن در حال انجام است و لازم است تأکید کنم شبکه گاز در شرایط پایداری قرار دارد و هیچ کدام از نقاط کشور دچار محدودیت در ارسال نیستند.

وی تأکید کرد: مردم اصلا نگران نحوه توزیع سوخت و گاز نباشند.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در رابطه با آخرین وضعیت منطقه بیان کرد: آتش سوزی مهار شده و همکاران مشغول اطفاء و سردسازی سیستم هستند و برخی از واحدها در حال بازگشت به شرایط تولید هستند و ان‌شاءالله مشکل در حال برطرف شدن است و شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت.

کد خبر 6778385
طیبه بیات

