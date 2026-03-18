آتش در پالایشگاه های پارس جنوبی مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جولایی مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در گفتگویی تلویزیونی در رابطه با سلامت مهندسین شاغل در عسلویه و میزان خسارت به تأسیسات در حمله امروز آمریکا و اسرائیل اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴ عصر به دلیل حمله دشمن خبیث به تاسیسات گازی ما در جنوب، بخشی از واحدهای پالایشی ما دچار آسیب شد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه همگی همکاران ما در سلامت کامل هستند و به هیچ عنوان تلفات انسانی نداشتیم.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران با حضور کامل در منطقه، مشغول عادی سازی شرایط هستند.

جولایی اضافه کرد: خدا را شکر، تولید در شرایط ایمن در حال انجام است و لازم است تأکید کنم شبکه گاز در شرایط پایداری قرار دارد و هیچ کدام از نقاط کشور دچار محدودیت در ارسال نیستند.

وی تأکید کرد: مردم اصلا نگران نحوه توزیع سوخت و گاز نباشند.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در رابطه با آخرین وضعیت منطقه بیان کرد: آتش سوزی مهار شده و همکاران مشغول اطفاء و سردسازی سیستم هستند و برخی از واحدها در حال بازگشت به شرایط تولید هستند و ان‌شاءالله مشکل در حال برطرف شدن است و شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت.