حمله دشمن به مسجدسلیمان تلفات انسانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی شامگاه چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعتی پیش (چهارشنبه ۲۷ اسفند) شاهد حمله هوایی رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونیسم به شهرستان مسجدسلیمان بودیم.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در این حمله هیچگونه تلفات انسانی اعم از شهید و مجروح نداشته‌ایم.