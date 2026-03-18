۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

حمله دشمن به مسجدسلیمان تلفات انسانی نداشت

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در پی تجاوز آمریکایی - صهیونی به شهر مسجدسلیمان تلفات انسانی نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی شامگاه چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعتی پیش (چهارشنبه ۲۷ اسفند) شاهد حمله هوایی رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونیسم به شهرستان مسجدسلیمان بودیم.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در این حمله هیچگونه تلفات انسانی اعم از شهید و مجروح نداشته‌ایم.

