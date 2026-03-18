به گزارش خبرگزاری مهر،سید هادی موسوی رئیس بنیاد شهید شهرستان بندرلنگه اظهار داشت: مراسم بدرقه و تشییع لاله های به خون خفته جنگ تحمیلی رمضان۱۴۰۴ شهید پاسدار وطن محمد جمری و شهدای مردمی ابوالفضل خانه باد و علی دریس موسی زاده فردا پنج شنبه ۲۸ اسفندماه ساعت ۱۵ بعداظهر از میدان آموزش و پرورش به سمت مسجد جامع بندرلنگه برگزار می گردد.

وی افزود: شهیدان محمد جمری و علی دریس موسی زاده در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) کوی هدایتی و شهید ابوالفضل خانه باددربهشت زینب(س) کوی رودباری بندرلنگه آرام خواهند گرفت.

موسوی تاکید کرد: حضور مردم غیور و دریا دل بندرلنگه تسلی خاطر بازماندگان و مشت محکمی بردهان یاوه گویان ظالم وستمکار خواهد بود.