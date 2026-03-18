به گزارش خبرنگار مهر، شش نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند که در شب چهارشنبه آخر سال با اقداماتی هنجارشکنانه و توهین‌آمیز نسبت به نظام، انقلاب و مقدسات جمهوری اسلامی ایران در صدد ایجاد بی‌نظمی و التهاب در سطح شهرستان آران و بیدگل بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

بنابر اعلام سپاه آران و بیدگل، این افراد با دستور مقام قضایی و در پی اقدامات اطلاعاتی دقیق، توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شده‌اند.

گفته می‌شود بررسی‌های تکمیلی درباره ابعاد فعالیت این افراد و ارتباطات احتمالی آنان در دست انجام است.