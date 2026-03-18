  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

دستگیری ۶ نفر از عوامل شبکه‌های معاند در آران و بیدگل

اصفهان - روابط عمومی سپاه آران و بیدگل از دستگیری شش نفر از عوامل وابسته به شبکه‌های معاند در شهرستان آران و بیدگل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شش نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند که در شب چهارشنبه آخر سال با اقداماتی هنجارشکنانه و توهین‌آمیز نسبت به نظام، انقلاب و مقدسات جمهوری اسلامی ایران در صدد ایجاد بی‌نظمی و التهاب در سطح شهرستان آران و بیدگل بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

بنابر اعلام سپاه آران و بیدگل، این افراد با دستور مقام قضایی و در پی اقدامات اطلاعاتی دقیق، توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شده‌اند.

گفته می‌شود بررسی‌های تکمیلی درباره ابعاد فعالیت این افراد و ارتباطات احتمالی آنان در دست انجام است.

کد خبر 6778435

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

