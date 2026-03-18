بایبوردی: پژوهش در روزهای سخت جنگ هم متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بایبوردی عصر چهارشنبه در بازدید از ایستگاههای تحقیقاتی سهند و خسروشهر، روند اجرای طرحها و پروژههای علمی را در شرایط بحرانی کشور بررسی کرد.
وی با اشاره به بمبارانهای متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و پرواز جنگندههای دشمن بر فراز آسمان استان گفت: پژوهش متوقفشدنی نیست و ادامه این مسیر در چنین شرایطی نشانه ایمان، تعهد و پایداری علمی ملت ایران است.
بایبوردی با قدردانی از پژوهشگران و کارشناسان افزود: استمرار فعالیت علمی در این شرایط سخت، جلوهای از مسئولیتپذیری و باور به توسعه پایدار کشور است.
وی در پایان این بازدید اظهار داشت: آخرین روز کاری سال ۱۴۰۴ یکی از پرکارترین روزهای کاری مرکز بود و تلاش همکاران ما برای حفظ امنیت غذایی و پیشرفت علمی کشور، چراغ امید را در دل شرایط جنگی روشن نگه میدارد.
