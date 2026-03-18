۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

بایبوردی: پژوهش در روزهای سخت جنگ هم متوقف نخواهد شد

بایبوردی: پژوهش در روزهای سخت جنگ هم متوقف نخواهد شد

تبریز-رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر تداوم پژوهش‌ها در شرایط جنگی، از تلاش شبانه‌روزی پژوهشگران تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بایبوردی عصر چهارشنبه در بازدید از ایستگاه‌های تحقیقاتی سهند و خسروشهر، روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های علمی را در شرایط بحرانی کشور بررسی کرد.

وی با اشاره به بمباران‌های متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و پرواز جنگنده‌های دشمن بر فراز آسمان استان گفت: پژوهش متوقف‌شدنی نیست و ادامه این مسیر در چنین شرایطی نشانه ایمان، تعهد و پایداری علمی ملت ایران است.

بایبوردی با قدردانی از پژوهشگران و کارشناسان افزود: استمرار فعالیت علمی در این شرایط سخت، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و باور به توسعه پایدار کشور است.

وی در پایان این بازدید اظهار داشت: آخرین روز کاری سال ۱۴۰۴ یکی از پرکارترین روزهای کاری مرکز بود و تلاش همکاران ما برای حفظ امنیت غذایی و پیشرفت علمی کشور، چراغ امید را در دل شرایط جنگی روشن نگه می‌دارد.

