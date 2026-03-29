۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

ثبت نام برای تامین سوخت واحدهای کشاورزی آذربایجان شرقی

تبریز- مرغداران، دامداران و صاحبان کشتارگاه، سردخانه و بهره‌برداران گلخانه با ثبت‌نام در سامانه سدف، برای دریافت سوخت اضطراری در صورت قطعی برق و گاز اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی روز یکشنبه با اشاره به اهمیت آمادگی برای مقابله با بحران‌های احتمالی، از همه بهره‌برداران حوزه کشاورزی خواست تا درخواست سوخت را در سامانه سدف به نشانی newtejaratasan.niopdc.ir‌ ثبت و برای تایید درخواست به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

حسین غریب افزود: پس از تایید درخواست سوخت توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، سوخت مورد نیاز تاییدی را از طریق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دریافت و در مخازن واحد خود ذخیره کنند تا در صورت بروز قطعی احتمالی شبکه برق و گاز، فعالیت واحد دچار اختلال نشود.

مسئول کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین بر لزوم بررسی و اطمینان از عملکرد ژنراتورها، تجهیزات گرمایشی دوگانه‌سوز و سایر تجهیزات ضروری تاکید کرد و گفت: کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی آماده پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان و همچنین در سازمان جهاد کشاورزی استان است.

    • ناشناس IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدا اخرمردم به خیرکنه پس مردم با بی برقی وغیره چه کارکنند اگه خدای ناکرده شرایط بحرانی شود؟!

