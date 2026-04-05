بایبوردی: حمله به مراکز علمی اعتراف به قدرت علم در ایران است

احمد بایبوردی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی اظهار کرد: حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی در حقیقت اعتراف دشمن به قدرت قدرت‌آفرینی علم در ایران است.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که دشمن عمدتاً فرماندهان نظامی را هدف قرار می‌داد، اما در جنگ اخیر شاهد تغییر استراتژی هستیم و مراکز علمی نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که دشمن به نقش و قدرت علم در کشور واقف شده و این مراکز را به عنوان اهدافی که برخلاف منافع خود می‌داند تلقی می‌کند.

بایبوردی ادامه داد: بر اساس قواعد پذیرفته‌شده در مجامع بین‌المللی، دانشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و سایر نهادهای غیرنظامی باید از هرگونه حمله مصون باشند؛ اما متأسفانه در حملات اخیر شاهد هدف قرار گرفتن مراکز علمی هستیم که نشان می‌دهد عاملان این حملات پایبندی به هیچ قاعده و منطقی ندارند.

این استاد دانشگاه و دانشمندان برتر و پراستناد جهان تصریح کرد: اگرچه این حملات موجب خسارت و از دست رفتن سرمایه‌های ارزشمند انسانی شده است، اما از سوی دیگر نشان داد برخی از دانشگاه‌هایی که مورد هجوم قرار گرفته‌اند، در حال فعالیت بر روی پروژه‌های مهم و کلیدی بوده‌اند و رژیم صهیونیستی به عنوان یک رقیب تلاش داشته این ظرفیت‌ها را از میدان خارج کند.

وی همچنین تأکید کرد: لازم است جوامع دانشگاهی در سطح بین‌المللی به این موضوع ورود کنند و در برابر چنین اقداماتی واکنش نشان دهند. همه دانشمندان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی در سراسر جهان که شاهد این رویدادها هستند، باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان داده و برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی اقدام کنند.

بایبوردی در ادامه گفت: جامعه دانشگاهی ایران نیز در این زمینه همصدا شده و با صدور بیانیه‌ها و ارائه اعتراضات به مجامع بین‌المللی تلاش کرده است واکنش خود را نسبت به این مسئله نشان دهد.

وی افزود: همان‌گونه که حضور مردم در صحنه‌های مختلف قابل تقدیر و مایه افتخار است، حضور فعال جامعه دانشگاهی نیز اهمیت زیادی دارد و این حضور باید پررنگ‌تر شود. جامعه علمی کشور می‌تواند با یافته‌های علمی و تلاش‌های پژوهشی خود گام‌های مؤثری در ارتقای علمی کشور بردارد.

این دانشمندان برتر و پراستناد جهان خاطرنشان کرد: دانشگاهیان و پژوهشگران می‌توانند با سرعت بیشتری مرزهای علم و فناوری را طی کرده و جایگاه علمی کشور را ارتقا دهند تا ایران به جایگاه شایسته خود در عرصه علم و فناوری دست یابد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مدیران و مسئولان کشور نیز از جامعه دانشگاهی و اعضای هیئت علمی به شکل مطلوب و مؤثری حمایت کنند تا مسیر پیشرفت علمی کشور با قدرت بیشتری ادامه یابد.