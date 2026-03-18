  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

توزیع پایدار ۳۶۳ تن گوشت مرغ در لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از توزیع پایدار ۳۶۳ تن گوشت مرغ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: به منظور تأمین نیاز بازار، تنظیم عرضه و پاسخگویی به تقاضای داخل استان و با توجه به ایام پایانی سال ، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ تعداد ۱۹۲ هزار و۵۰۰ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره کشتار شد.

وی ادامه داد: در این راستا ۳۶۳ تن گوشت مرغ گرم در لرستان تولید و توزیع شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان توضیح داد: این میزان گوشت تولید شده بیش از ۱۵۰ تن بیشتر از نیاز معمول روزانه استان است.

وی افزود: این اقدام در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از مصرف کنندگان صورت گرفته است.

صیادی بیان کرد: خانواده بزرگ جهاد کشاورزی همچنان بر تلاش خود برای تامین پایدار بازار گوشت مرغ در لرستان تاکید دارد.

کد خبر 6778507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

