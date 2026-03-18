توزیع پایدار ۳۶۳ تن گوشت مرغ در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه چهارشنبه به رسانهها گفت: به منظور تأمین نیاز بازار، تنظیم عرضه و پاسخگویی به تقاضای داخل استان و با توجه به ایام پایانی سال ، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ تعداد ۱۹۲ هزار و۵۰۰ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره کشتار شد.
وی ادامه داد: در این راستا ۳۶۳ تن گوشت مرغ گرم در لرستان تولید و توزیع شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان توضیح داد: این میزان گوشت تولید شده بیش از ۱۵۰ تن بیشتر از نیاز معمول روزانه استان است.
وی افزود: این اقدام در راستای سیاستهای دولت برای حمایت از مصرف کنندگان صورت گرفته است.
صیادی بیان کرد: خانواده بزرگ جهاد کشاورزی همچنان بر تلاش خود برای تامین پایدار بازار گوشت مرغ در لرستان تاکید دارد.
نظر شما