انسداد محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال؛ ترافیک سنگین است

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود شده و تردد در این محور با محدودیت و اعمال یک‌طرفه شدن مسیر همراه است.

وی افزود: در محور کندوان، ترافیک در مسیر شمال به جنوب، در محدوده سیاه‌پیشه تا مرزن‌آباد، سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت ترافیکی محور هراز نیز گفت: در محدوده‌های آب‌اسک، به‌همراه سرراهی چلاو تا بایجان، ترافیک سنگین است.

صادقی ادامه داد: در محور سوادکوه نیز محدوده شهری پل سفید با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است.

وی درباره شرایط جوی جاده‌های استان هشدار داد: مه‌گرفتگی در ارتفاعات محورهای چالوس و فیروزکوه و بارش باران در بخش‌هایی از راه‌های استان گزارش شده است.

وی از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت فاصله طولی مناسب و سرعت مطمئنه، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی اطلاع کسب کنند.