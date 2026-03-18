۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱

حمله دشمن به گمرک و سازمان کشتیرانی در بندر انزلی

حمله دشمن به گمرک و سازمان کشتیرانی در بندر انزلی

انرلی- اداره کل گمرک انزلی و سازمان کشتیرانی در شهر بندری انزلی مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح ضیایی، فرماندار انزلی با اشاره به جزئیات حمله موشکی آمریکا و اسرائیل به انزلی گفت: اداره کل گمرک، باندراس و سازمان کشتیرانی مورد هدف دشمن صهیونی و آمریکایی قرار گرفته و تاکنون گزارشی از تلفات جانی به ما نرسیده است.

وی با اشاره به جزئیات حمله موشکی آمریکا و اسرائیل به این شهرستان اظهار کرد: چند نقطه شهر بندری انزلی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا مورد هدف حمله موشکی قرار گرفت که جزئیات آن در دست بررسی است.

فرماندار انزلی با بیان اینکه حمله موشکی آمریکا و اسرائیل به انزلی تاکنون تلفات جانی نداشته است، گفت: جزئیات خسارت حمله موشکی آمریکا و اسرائیل به ادارات کل گمرک، بنادر و کشتیرانی در انزلی در دست بررسی است که جزئیات بیشتر آن متعاقبا رسانه‌ای می شود.

ضیایی اضافه کرد: همه چیز تحت کنترل است و مردم در این شرایط آرامش خود را حفظ کنند.

