توزیع ۵ تن برنج تنظیم بازار در مهدیشهر

عباس مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با هدف تنظیم بازار و نیاز مردم در شب عید، پنج تن برنج با قیمت دولتی تنظیم بازار در شهرستان مهدیشهر توزیع شده است.

وی با بیان اینکه هدف از توزیع این میزان برنج، جوابگویی به تقاضای مردم در شب سال نو است، افزود: این برنج ها به صورت سهمیه ای به مراکز عرضه تخصیص داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر با بیان اینکه نظارت بر چرخه توزیع این برنج ها تشدید شده است، افزود: این برنج ها با نظارت مستقیم بازرسان جهاد کشاورزی و صمت و... توزیع شده تا اطمینان حاصل کنیم که در کوتاه ترین مدت به دست مصرف کننده می رسد.

مشیریان با بیان اینکه این نظارت البته در شب عید و ایام ماه رمضان در تمام اقلام اساسی و مورد نیاز مردم صورت گرفته است، افزود: در زمینه توزیع اقلام اساسی خوشبختانه مشکلی در مهدیشهر نداریم.