به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز سی ام طرح زندگی با آیه‌ها با محوریت مفهوم آیات ۵ و۶ سوره شرح (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱‌.نترسیدن از تهدیدات توخالی

۲‌. اهمیت ندادن به حرفهای بی اساس مردم

۳. با هر سختی آسانی است

۴.خداوند، تنها تکیه گاه مطمئن

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.