به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز بیستم و هشتم طرح زندگی با آیه‌ها با محوریت مفهوم آیات ۲ و ۳ سوره طلاق (وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. رعایت انصاف و عدالت

۲.تقوا و توکل،‌ کلیدهای حل مشکلات و افزایش روزی

۳.‌قهر و کینه، دستاورد شیطان

۴. قرآن چراغ راه ما است

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.