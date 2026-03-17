۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۲

سوال روز بیست و هفتم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در مرکزی

سوال روز بیست و هفتم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در مرکزی

اراک- سوال روز بیست و هفتم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان مرکزی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز بیستم و هفتم طرح زندگی با آیه‌ها با محوریت مفهوم آیه ۲۳ سوره حدید (لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. کمک به فقرا و نیازمندان

۲.تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات زندگی

۳. دوری از زیاده‌روی و اسراف

۴. اعتدال در برخورد با اتفاقات تلخ و شیرین زندگی

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

