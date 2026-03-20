سجاد عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بارشهای استان گفت: تاکنون ۳۳۵ میلیمتر بارش در سطح استان ثبت شده است که نسبت به سال گذشته در همین زمان (۲۴۷ میلیمتر) حدود ۳۵ درصد افزایش نشان میدهد. با این حال، این میزان نسبت به متوسط بلندمدت استان که ۴۷۵ میلیمتر است، همچنان ۲۹ درصد کمتر بوده و کسری بارش وجود دارد.
وی افزود: در ایستگاه شهرکرد تا امروز ۱۸۱ میلیمتر بارش گزارش شده که نسبت به سال گذشته (۷۳ میلیمتر) ۱۴۷ درصد افزایش دارد، اما نسبت به بلندمدت (۲۱۸ میلیمتر) هنوز ۵۶ درصد عقب است. در ایستگاه لردگان نیز ۲۳۲ میلیمتر بارش ثبت شده که نسبت به سال گذشته (۲۲۰ میلیمتر) ۵ درصد افزایش داشته، ولی نسبت به بلندمدت (۴۲۹ میلیمتر) کسری ۷۰ درصدی مشاهده میشود.
عبدالهی ادامه داد: در ایستگاه بروجن ۱۲۰ میلیمتر بارش ثبت شده که نسبت به سال گذشته (۸۹ میلیمتر) افزایشی ۳۵ درصدی دارد، اما نسبت به بلندمدت همچنان ۳۴ درصد کسری وجود دارد. همچنین در ایستگاه فارسان ۳۳۴ میلیمتر بارش گزارش شده که نسبت به سال گذشته (۲۱۸ میلیمتر) ۵۳ درصد افزایش داشته، ولی نسبت به بلندمدت ۴۹ درصد عقب است. در ایستگاه چلگرد نیز ۷۲۶ میلیمتر بارش ثبت شده که نسبت به سال گذشته (۵۳۸ میلیمتر) افزایشی ۳۵ درصدی نشان میدهد، اما نسبت به بلندمدت هنوز ۲۶ درصد کسری وجود دارد.
رئیس گروه آبهای سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب استان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین بیلان متوسط ۲۰ ساله منتهی به سال آبی ۱۳۹۸_۱۳۹۷، مجموع منابع آب تجدیدپذیر استان حدود ۶ میلیارد مترمکعب برآورد شده است که از این مقدار بالغبر ۵/۵ میلیارد مترمکعب تولیدی حوضه آبریز کارون و ۶۰۰ میلیون مترمکعب تولیدی حوضه آبریز زاینده رود بوده است و سالانه حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعب از منابع آب حوضه کارون از طریق طرحهای انتقال آب به حوضه زاینده رود منتقل میگردد. مساحت کل استان ۱۶ هزار و ۵۳۲ کیلومتر مربع است که حدود ۸۷ درصد آن در حوضه آبریز کارون، ۱۲.۳ درصد در حوضه آبریز زایندهرود و ۰.۳ درصد در حوضه آبریز دز قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت آبخوانها گفت: استان دارای ۱۰ دشت و آبخوان اصلی است که از این تعداد، ۴ دشت در وضعیت ممنوعه بحرانی و ۶ دشت ممنوعه هستند. کسری مخزن ثبتشده در این آبخوانها حدود ۶۰۴ میلیون مترمکعب است و دشت شهرکرد با کسری مخزن ۲۴۸ میلیون مترمکعب (تا پایان سال آبی ۱۴۰۴_۱۴۰۳) به تنهایی حدود ۴۱ درصد کل کسری مخزن استان را دارا میباشد. آبخوانهای بحرانی شامل سفیددشت، شهرکرد و … هستند که علاوه بر بیلان منفی، با کاهش کیفیت منابع آب نیز مواجهاند. همچنین آبخوانهای کیار، فارسان، گندمان و مال خلیفه در وضعیت ممنوعه قرار دارند.
عبدالهی در پایان اظهار داشت: در شرکت آب منطقهای استان برای پایش وضعیت بارش و منابع آب استان، از ۴۱ ایستگاه بارانسنج معمولی، ۴ ایستگاه ذخیرهای، ۸ تبخیرسنج و ۲۷ ایستگاه هیدرومتری استفاده میشود.
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