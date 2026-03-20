تاکید بر پیگیری متمرکز لیگ برتر فوتبال/امیدوارم جنگ زودتر تمام شود

سیامک رحیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با احتمال کناره‌گیری تیم ملی فوتبال از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: به نظرم این کار بسیار نادرست خواهد بود. ما پیش از جام جهانی ۱۹۹۸ مشکلات سیاسی زیادی داشتیم اما با حضور در فرانسه و عملکردی که تیم ملی داست گشایش خوبی برای ایران اتفاق افتاد. به نظرم نباید احساسی تصمیم بگیریم و شرکت نکردن در جام جهانی اشتباه محض است.

او ادامه داد: باید صبر کنیم تا شرایط پایداری در کشور شکل گیرد و تصمیم برای رفتن یا نرفتن به جام جهانی فعلا زود است. حضور در جام جهانی به مراتب بهتر از عدم شرکت در آن است. اتفاقاتی که برای بانوان ما در استرالیا رخ داد مسئله جدیدی نبود و از بدو انقلاب اسلامی ما دچار چنین مشکلاتی بوده ایم.

کارشناس فوتبال کشورمان افزود: در جنگ تحمیلی ۸ ساله به کشورمان، نیروهای عراقی تا ۸ کیلومتری اهواز هم نفوذ کرده بودند اما در آن شرایط جنگی باز هم مسابقات ورزشی برگزار می شد و تعطیل کردن مسابقات اشتباه است. ما در دوران جنگ در منطقه عملیاتی مهران و میمک با تیپ ۸۴ خرم آباد که بعدا تبدیل به لشکر عملیاتی ۸۴ شد، در همان منطقه عملیاتی یک تیم منتخب لشکر ۸۴ خرم آباد تشکیل دادیم و در همان زمان با تیم های منتخب لرستان و ایلام مسابقه دادیم. به هر حال نباید مسابقات را تعطیل کنیم به خصوص تمرینات باید پیگیری شود تا تیم ملی ضربه نخورد.

او تصریح کرد: در زمان جنگ مسابقات در سطح استانی هم پیگیری می شد و به یاد دارم در شهر اهواز هم بازی ها برگزار می شد و تعطیل کردن دوای درد نخواهد بود. خود من کاپیتان تیم منتخب لشکر عملیاتی ۸۴ خرم آباد بودم و تمرینات خوبی را هم در همان موقع برگزار می کردیم.

رحیم پور در رابطه با احتمال ازسرگیری مسابقات لیگ برتر به صورت متمرکز گفت: باتوجه به کمبود زمان تا آغاز جام جهانی، برگزاری مسابقات به صورت متمرکز فکر خوبی است و هفته های باقی مانده را خیلی سریع می شود انجام داد. ورزشگاه های شهدای شهر قدس و پاس کیفیت خوبی دارند همچنین ورزشگاه های اراک و حتی شهر کرج هم می توانند از گزینه های میزبانی باشند.

او در پایان و در رابطه با حملات جنایتکاران صهیونی آمریکایی تصریح کرد: متأسفانه اماکنی که این جناتکاران تخریب کرده اند بازسازی آن زمان بر است و امیدوارم جنگ هرچه زودتر با مبروزی کشورمان پایان یابد و شرایط زندگی به روال عادی بازگردد.