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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

ثبت ۹۵ میلیمتر بارندگی در «چناربارشی» استان ایلام

ثبت ۹۵ میلیمتر بارندگی در «چناربارشی» استان ایلام

ایلام - مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: از دیروز تا امروز ۹۵ میلیمتر بارندگی در «چناربارشی» استان ایلام ثبت شده است.

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایستگاه چنارباشی با ثبت ۹۵.۵ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی شبانه‌روز گذشته را در استان به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۸۰ و هشدار نارنجی شماره ۲۷، گفت: این بارش‌ها از اواخر وقت پنجشنبه آغاز شد و تا ساعت ۹:۳۰ صبح جمعه ادامه داشت.

وی عنوان کرد: در انجیره ۷۱ میلیمتر، ارکواز ملکشاهی ۵۷ میلیمتر، سراب باغ ۴۹ میلیمتر، آبدانان ۴۸ میلیمتر، ایلام (فرودگاه) ۴۴.۶ میلیمتر، ایلام (مرکز شهر) ۴۲.۳ میلیمتر، زرنه ۴۰ میلیمتر، دره‌شهر ۳۰.۷ میلیمتر،مهران ۱۷.۴ میلیمتر، دشت عباس ۷ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

نادری در ادامه تأکید کرد: هسته اصلی سامانه بارشی از استان خارج شده است. با این حال، تا عصر امروز در برخی مناطق احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

وی افزود: روز شنبه نیز بارش‌های پراکنده در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود. همچنین از روز یکشنبه سامانه بارشی جدید وارد استان خواهد شد و تا عصر دوشنبه فعالیت دارد.

کد مطلب 6779481

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