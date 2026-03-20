رهبر انقلاب در پیامی شهادت وزیر اطلاعات را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنهای، رهبر معظّم انقلاب اسلامی، در پی شهادت حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، پیام تسلیتی به رئیسجمهور محترم ارسال کردند و بر ضرورت جبران جای خالی ایشان و تقویت امنیت کشور تأکید نمودند.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
رئیسجمهوری محترم، جناب آقای پزشکیان دامَتحِفاظَتُه و زیدَ عِزُّه
بعدَ التّحیه والسلام؛ بدینوسیله شهادت وزیر پرتلاش اطلاعات و جانباز گمنام باسابقه، حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب رضوانالله تعالیعلیه را به جنابعالی و هیئت محترم دولت و همکاران آنجناب در وزارت اطلاعات و بالخصوص به خانواده آن بزرگوار تبریک و تسلیت عرض میکنم.
بیشک جای خالی ایشان باید با تلاش مضاعف دیگر مسئولین و کارکنان آن وزارتخانه حساس جبران شود و امنیت از دشمنان داخلی و خارجی سلب و به عموم هموطنان ارزانی گردد. از خداوند منان، بقاء جنابعالی و سائر همکاران و علوّ مقام برای آن شهید عزیز را خواستارم.
سیّد مجتبیٰ حسینی خامنهای
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