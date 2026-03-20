تحویل سال جدید در میادین، مساجد، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدای گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم حماسه‌آفرین استان دعوت کرد تا در امتداد برگزاری اجتماعات روزها و شب‌های گذشته این‌بار در لحظات معنوی تحویل سال، ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۹ اسفند با حضور گسترده و پرشور در میادین، مساجد، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدا، ایستادگی و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ سرشار از حماسه‌های شکوهمند و ماندگاری است که از آغازین لحظات شروع جنگ تحمیلی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی علیه ایران اسلامی، توسط مردم مومن، غیور و ولایت‌مدار استان گیلان خلق شده است.

گیلانیان بصیر و لحظه‌شناس با حضور باشکوه و دشمن‌کوب خود، عشق به امامت و ولایت، وحدت دینی و انسجام ملی خویش را در صحنه‌های مقاومت‌ به نمایش گذاشتند و ضمن اعلام خونخواهی قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) و بیعت ناگسستنی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته)، با فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از نیروهای مسلح جان‌برکف و رزمندگان سلحشور اسلام در پاسخ‌گویی قاطع به تهاجم ناجوانمردانه استکبار جهانی به میهن اسلامی حمایت و پشتیبانی کردند و با برگزاری اجتماع عظیم سه‌شنبه آخر سال، فرصت هرگونه عرض‌اندام را به عوامل خودفروخته دشمن و عناصر خسته و بی‌رمق تروریست ندادند و شکست سنگینی به خام‌اندیشان سلطنت‌طلب و توطئه‌گران و جنگ‌افروزان وارد ساختند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تقدیر و تشکر از خلق حماسه‌های باشکوه و حضور پرشمار مردمی در جنگ رمضان در سراسر استان، ‌از عموم گیلانیان همیشه در صحنه دعوت می‌نماید تا در طلیعه پیروزی علیه استکبار جهانی با نصرت الهی و فرارسیدن عید سعید فطر پس از یک ماه بندگی و عبادت و آغاز بهار طبیعت، در امتداد برگزاری اجتماعات روزها و شب‌های گذشته این‌بار در لحظات معنوی تحویل سال، ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با حضور گسترده و پرشور در میادین، مساجد، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدای سراسر استان و در شهر رشت میدان شهدای ذهاب (شهرداری)، اوج ایستادگی و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.