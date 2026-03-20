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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

تحویل سال جدید در میادین، مساجد، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدای گیلان

تحویل سال جدید در میادین، مساجد، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدای گیلان

رشت- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیه ای از مردم دعوت کرد تا در لحظه تحویل سال با حضور پرشور در میادین، مساجد، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدا همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم حماسه‌آفرین استان دعوت کرد تا در امتداد برگزاری اجتماعات روزها و شب‌های گذشته این‌بار در لحظات معنوی تحویل سال، ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۹ اسفند با حضور گسترده و پرشور در میادین، مساجد، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدا، ایستادگی و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ سرشار از حماسه‌های شکوهمند و ماندگاری است که از آغازین لحظات شروع جنگ تحمیلی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی علیه ایران اسلامی، توسط مردم مومن، غیور و ولایت‌مدار استان گیلان خلق شده است.

گیلانیان بصیر و لحظه‌شناس با حضور باشکوه و دشمن‌کوب خود، عشق به امامت و ولایت، وحدت دینی و انسجام ملی خویش را در صحنه‌های مقاومت‌ به نمایش گذاشتند و ضمن اعلام خونخواهی قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) و بیعت ناگسستنی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته)، با فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از نیروهای مسلح جان‌برکف و رزمندگان سلحشور اسلام در پاسخ‌گویی قاطع به تهاجم ناجوانمردانه استکبار جهانی به میهن اسلامی حمایت و پشتیبانی کردند و با برگزاری اجتماع عظیم سه‌شنبه آخر سال، فرصت هرگونه عرض‌اندام را به عوامل خودفروخته دشمن و عناصر خسته و بی‌رمق تروریست ندادند و شکست سنگینی به خام‌اندیشان سلطنت‌طلب و توطئه‌گران و جنگ‌افروزان وارد ساختند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تقدیر و تشکر از خلق حماسه‌های باشکوه و حضور پرشمار مردمی در جنگ رمضان در سراسر استان، ‌از عموم گیلانیان همیشه در صحنه دعوت می‌نماید تا در طلیعه پیروزی علیه استکبار جهانی با نصرت الهی و فرارسیدن عید سعید فطر پس از یک ماه بندگی و عبادت و آغاز بهار طبیعت، در امتداد برگزاری اجتماعات روزها و شب‌های گذشته این‌بار در لحظات معنوی تحویل سال، ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با حضور گسترده و پرشور در میادین، مساجد، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدای سراسر استان و در شهر رشت میدان شهدای ذهاب (شهرداری)، اوج ایستادگی و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6779516

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