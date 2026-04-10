تداوم حضور گسترده و پرشور مردم گیلان در لبیک به فرمان رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیهای از عموم گیلانیان انقلابی و ولایتمدار دعوت کرد تا در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، باشکوهتر از شبهای گذشته برای دفاع از میهن اسلامی در تجمعات شبانه میادین و خیابانهای اصلی شهرها و روستاهای سراسر استان حضور یابند.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است
بسمهتعالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) در پیام راهبردی مورخ بیستم فروردین خود تأکید فرمودند «پشتوانه مذاکره، حضور مردم قهرمان ایران در میادین است». شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان از عموم مردم آگاه، مبارز و همیشه در صحنه استان گیلان دعوت مینماید تا در لبیک به فرمان راهبردی و ندای تمدنساز ولی امر مسلمین، گستردهتر و پرشورتر از گذشته در اجتماعات شبانه میادین و خیابانهای اصلی شهرها و روستاهای سراسر استان حضور یابند.
بیشک حضور شکوهمند مردم انقلابی، غیور، بصیر و ولایتمدار استان گیلان در صحنه، ضمن اشراف کامل بر چگونگی عملکرد مذاکرهکنندگان و مطالبه حقوق خود در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و خسارات جنگ تحمیلی، موجب اثبات مجدد انسجام ملی همدل و همگام با ملت شریف ایران، پشتوانهسازی برای تیم دیپلماسی در برابر استکبار جهانی و خنثیشدن پروژه ناامیدسازی رسانههای بیگانه در القای شکاف خواهد شد تا دشمنان قسمخورده اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی بدانند که ملت شریف و قدرشناس ایران تا پای جان و آخرین نفس در میدان حاضر خواهد بود و از دستاوردهای امامین انقلاب اسلامی در سایه رهبری امام سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی) حراست خواهد نمود.
