دستگیری کلاهبردار میلیاردی در سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسنیان در این زمینه افزود: متهم بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال وام دریافتی شهروندان را با وعده پرداخت سود از دستشان خارج و فرار کرده بود.

وی ادامه داد: متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.