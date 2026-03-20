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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

دستگیری کلاهبردار میلیاردی در سردشت

دستگیری کلاهبردار میلیاردی در سردشت

ارومیه - فرمانده انتظامی سردشت از شناسایی و  دستگیری کلاهبردار حرفه ای با بیش از ۱۵۰ نفر شاکی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسنیان در این زمینه افزود: متهم بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال وام دریافتی شهروندان را با وعده پرداخت سود از دستشان خارج و فرار کرده بود.

وی ادامه داد: متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.

کد مطلب 6779578

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