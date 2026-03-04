به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی دامغان از دستگیری کلاهبردار در این شهرستان خبر داد و ابراز کرد: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری از یک شهروند دامغانی و مراجعه وی به نیروی انتظامی، این موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه میزان این کلاهبرداری ۷۰۰میلیون ریال بوده است، افزود: وعده پرداخت وام فوری در کمترین زمان، موضوع کلاهبرداری مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی دامغان از شناسایی و دستگیری متهم در کوتاه ترین زمان خبر داد و ابراز کرد: پول مورد کلاهبرداری، به حساب مالباخته برگردانده شد.

عرب همچنین از مردم درخواست کرد در صورت اطلاع از موارد مشکوک و بروز هرگونه مشکل بلافاصله و در کمترین زمان ممکن مراتب را از طریق تماس با ۰۹۶۳۸۰ به پلیس اطلاع و یا به سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه کنند.