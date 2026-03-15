۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

هرگونه تماس با عنوان هلال احمر از شبکه های اجتماعی جعلی است

جمعیت هلال‌احمر به اطلاع می‌رساند که اخیراً تماس‌هایی از شبکه‌های اجتماعی بویژه پیام‌رسان‌های داخلی با عنوان “هلال احمر” و با ادعای ارائه کمک مالی به مردم، برقرار می شود که کاملا جعلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پی تماس برخی اکانت‌های جعلی از شبکه‌های اجتماعی با مردم تحت عنوان هلال‌احمر و ادعای کمک مالی و سپس درخواست اطلاعات شخصی و بانکی از افراد، به اطلاع می‌رساند:

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، هیچ شماره تماس یا پیام شخصی و سامانه‌ای برای ارائه کمک مالی به افراد ندارد.

در حال حاضر تنها سامانه‌های رسمی‌پاسخگویی تلفنی جمعیت هلال‌احمر، شماره ۴۰۳۰ جهت پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان آسیب‌دیده از جنگ، و ارائه خدمات مشاوره و حمایت روانی به شهروندان و شماره ۱۱۲ جهت ارائه کمک‌های امدادی به مردم است.

بنابراین هرگونه تماس یا پیام مشابه از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی با عنوان کمک مالی هلال‌احمر، کاملاً جعلی و مشکوک است.

از هموطنان درخواست می‌شود که در صورت مواجهه با چنین تماس‌هایی، از ارائه اطلاعات شخصی یا بانکی خود کاملاً خودداری کنند.

