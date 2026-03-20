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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

آخرین سوال از طرح نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در یزد اعلام شد

آخرین سوال از طرح نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در یزد اعلام شد

یزد - آخرین سوال مسابقه «زندگی با آیه‌ها» همزمان با آخرین روز از ماه مبارک رمضان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان یزد آغاز شده و سی آیه در این ماه مبارک برای خانواده‌ها مطرح شد تا ضمن به کارگیری در امورات زندگی در مسابقه نیز شرکت کنند.

بی‌شک ماه مبارک رمضان که ماه قرآن است نوری است که انسان‌ها را به سوی سعادت هدایت کرده است. قطعا قرآن که روشن کننده مسیر زندگی است،دل‌ها را در این ایام آرام ساخت.

سوال‌ روز سیم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیات 5 و 6 سوره شرح (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.نترسیدن از تهدیدهای توخالی شیطان

۲.اهمیت ندادن به حرف‌های بی‌اساس مردم

۳.با هر سختی آسانی است

۴.خداوند، تنها تکیه گاه مطمئن

شرکت‌کنندگان باید امروز جمعه ۲۹ اسفند تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۵۱ ارسال نمایند.

به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء می‌شود.

همراهان با این طرح می‌توانند اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6779580

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