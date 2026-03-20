قرآن باید از حاشیه به متن زندگی مردم بیاید

حجت‌الاسلام حسینعلی کاظمی، معاون پژوهش مؤسسه تخصصی خطابه امیربیان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره کتاب «ملت سربلند» که در راستای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» تدوین شده است، اظهار داشت: عنوان این کتاب برگرفته از یک منشور قرآنی است. با تأمل در آیات قرآن و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، می‌توان دریافت که سربلندی یک ملت امری اتفاقی نیست، بلکه بر چهار ستون مقاومت، استقلال، عزت و پیشرفت استوار است.

وی افزود: انتخاب نام «ملت سربلند» با این هدف صورت گرفت که این پیام منتقل شود که در شرایط پیچیده و پرتحول امروز، دستیابی به عزت و پیشرفت و حفظ استقلال، مستلزم ایستادگی و حرکت بر مدار آیات الهی است. این کتاب روایت هویت ملتی است که با اتکا به همین منشور قرآنی، توانسته از بحران‌ها عبور کند.

تبدیل آیات کلیدی قرآن به گفتمان عمومی

کاظمی با اشاره به جایگاه این اثر در چارچوب طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» (طرح مسطورا) تصریح کرد: این طرح یک حرکت گسترده در سطح کشور است که هدف آن تبدیل آیات کلیدی قرآن به گفتمان عمومی و جاری‌سازی مفاهیم قرآنی در متن زندگی مردم است؛ به‌گونه‌ای که آیات الهی از حاشیه به متن زندگی اجتماعی منتقل شوند.

معاون پژوهش مؤسسه امیربیان با تأکید بر روشمندی اثر گفت: در این کتاب صرفاً با یک تفسیر ساده مواجه نیستیم، بلکه تلاش شده با هندسه‌ای دقیق و مبتنی بر تبلیغ روشمند، محتوا ساماندهی شود. در مؤسسه امیربیان بر ضرورت نظام‌مندی در تولید محتوای تبلیغی تأکید داریم و این اثر نیز بر همین مبنا طراحی شده است.

وی درباره محتوای کتاب توضیح داد: در این اثر به آیاتی پرداخته شده که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه باشد؛ آیاتی که در برابر هجمه‌های رسانه‌ای و روانی امیدآفرین است، سنت‌های الهی در پیروزی حق بر باطل را تبیین می‌کند، به مسئله توکل و نصرت الهی در شرایط دشوار می‌پردازد و قواعد قرآنی مواجهه با جریان‌های استکباری را بازخوانی می‌کند. همچنین آیاتی درباره سبک زندگی مؤمنانه و انسجام اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

فراهم‌سازی بسته محتوایی برای ماه رمضان

کاظمی با اشاره به انگیزه تدوین این کتاب اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما، فراهم‌سازی یک بسته محتوایی منسجم برای ماه مبارک رمضان بود. این ماه به‌عنوان بهار قرآن، فرصت مناسبی برای تعمیق انس با کلام وحی است و تلاش کردیم محتوایی کاربردی و در عین حال جذاب در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

وی ادامه داد: این کتاب برای دو گروه مخاطب طراحی شده است. برای مبلغان و روحانیون، به‌عنوان نقشه راهی مهندسی‌شده عمل می‌کند تا بتوانند منبرهای ۳۰ روزه ماه رمضان را حول محوری منسجم و متناسب با مسائل روز سامان دهند. برای عموم مردم نیز این امکان را فراهم می‌کند که در کنار جزءخوانی‌های روزانه، نگاهی تبیینی و کاربردی به آیات قرآن داشته باشند و نسبت آن را با مسائل سیاسی، اجتماعی و خانوادگی امروز درک کنند.

معاون پژوهش مؤسسه امیربیان در پایان با اشاره به حمایت‌های نهادی از این پروژه گفت: تدوین این اثر و پیشبرد این حرکت قرآنی با حمایت‌های ویژه سازمان دارالقرآن کریم و سازمان تبلیغات اسلامی محقق شده است که جای قدردانی دارد. امیدواریم کتاب «ملت سربلند» بتواند در مسیر گسترش نگاه قرآنی در جامعه و تقویت گفتمان تبیینی نقش‌آفرین باشد.