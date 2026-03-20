به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ملت شریف ایران اسلامی؛ ️در اوقات انتظار فرج حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در صبح روز جمعه پایانی ماه مبارک رمضان با استعانت از خداوند متعال و با دعای خیر شما مردم مؤمن، در «موج شصت و هفتم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا صاحب الزمان ادرکنی» و با تقدیم به سخنگوی شهید سپاه پاسداران سردار سرتیپ پاسدار شهید دکتر «علی محمد نایینی» و برادر شهیدشان، درهای آتش و درد را بر لانه مخفی سربازان آمریکایی و تجهیزات راداری آنان در منطقه و زیرساختهای نظامی سرزمین‌ های اشغالی فلسطین با قطاری از موشک‌های سنگین و بارش پهپادها گشودیم.

در این اطلاعیه امده است: در این موج عملیاتی پایگاه «علی السالم»، فرماندهی پهپاد هوا و فضا و آشیانه های تعمیر و نگهداری هواپیما، سوله تجهیزات و پشتیبانی بالگردی و مرکز عملیات نیروهای ائتلاف به فرماندهی آمریکا، رادارهای هشدار اولیه پدافند موشکی محل تجمع آمریکاییها در «پایگاه الوفا» با سامانه های برد بلند و میان برد سوخت جامع و مایع به فضل الهی مورد هدف دقیق قرار گرفتند.

️همچنین مراکز ماهواره‌ای، راداری و پدافندی رژیم صهیونیستی در مرکز، جنوب و شمال اراضی اشغالی مورد هدف موثر قرار گرفتند.

️سرنوشت صدام ظالم در انتظار ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار است. در میدان رفتن ما شکست نیست. خدا راه شکست را به روی ما بسته و پیروزی نزدیک است.