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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

موج جدید حملات موشکی به مرکز و جنوب اراضی اشغالی

موج جدید حملات موشکی به مرکز و جنوب اراضی اشغالی

منابع صهیونیستی از سومین موج موشکی از ایران از صبح امروز تاکنون به سمت مناطق مرکزی و جنوبی اراضی اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از رصد موشک های ایران به سمت تل آویو، قدس و بحر المیت و هشدار حمله موشکی خبر دادند.

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند: سومین موج موشکی از صبح امروز از ایران به سمت مناطق مرکزی و جنوب اسرائیل شلیک شده است.

همزمان شرکت بازان پالایشگاه حیفا اعلام کرد که حمله موشکی ایران به زیرساخت های برق تغذیه کننده تاسیسات مجتمع پتروشیمی آسیب وارد کرده است.

این در حالی است که سپاه پاسداران ایران از موج ۶۷ عملیات وعده صادق ۴ و شلیک موشک های بالستیک و پهپادها خبر داد.

کد مطلب 6779592

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