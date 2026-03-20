نخستین سازوکار مشترک محیط زیست و وزارت نفت برای مدیریت فلرینگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان شاکری با اشاره به چالش سوزاندن گازهای همراه در صنعت نفت (فلرینگ) اظهار کرد: فلرینگ از جمله مسائل مهم زیست‌محیطی است که موجب انتشار آلاینده‌ها در جو می‌شود، اما از سوی دیگر از منظر امنیت انرژی نیز اهمیت راهبردی دارد.

وی افزود: برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴، با هدف کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از هدررفت منابع و کمک به مدیریت ناترازی انرژی، تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و معاون وزیر نفت برای تسریع، شفاف‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند بررسی و صدور مجوزهای محیط‌زیستی طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل منعقد شد. این تفاهم‌نامه در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ و با اعتبار سه‌ساله به امضا رسیده است.

شاکری ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، طرح‌های پیشنهادی وزارت نفت در سه دسته شامل طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA)، طرح‌های مشمول برنامه مدیریت محیط‌زیستی (EMP) و سایر طرح‌ها دسته‌بندی شده‌اند تا روند بررسی آنها با رویکردی شفاف و کارآمد انجام شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نشست مشترک برگزار شده در دفتر ارزیابی گفت: در نشستی که با حضور مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر HSE وزارت نفت برگزار شد، روند اجرای تفاهم‌نامه و بررسی طرح‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، از زمان ابلاغ این تفاهم‌نامه تاکنون چهار طرح پیشنهادی در کمیته مشترک با حضور نمایندگان سازمان، وزارت نفت و مجریان طرح‌ها بررسی و تعیین تکلیف شده است.